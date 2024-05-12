Копейчанин вынес из дома своей родственницы два телевизора и продал их

Мужчине не хватило денег на алкоголь

В Копейске в полицию обратилась 28-летняя местная жительница. Она сообщила, что из ее частного дома пропали два телевизора. Работая по заявлению, правоохранители задержали подозреваемого, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Оказалось, телевизоры вынес родственник женщины, 41-летний ранее судимый мужчина. Он находился в гостях у своих знакомых в городе Коркино, где распивал спиртные напитки. В какой-то момент денег на покупку алкоголя не хватило, и он предложил продать имущество своей родственницы.

Вызвав такси, мужчина проник в дом женщины через окно, вынес два телевизора и сдал их в комиссионный магазин. Деньги он потратил, как и планировал изначально, на спиртные напитки.

«По данному факту в городском отделе полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ („Кража“). Мера пресечения фигуранту избирается»,— уточнили в ведомстве.