Копейчанин угнал автомобиль знакомого и попал в ДТП с переворотом

Ему грозит до пяти лет лишения свободы

В Копейске Челябинской области местный житель обратился к своему знакомому с просьбой переночевать в его автомобиле, но как только оказался в машине, решил на ней прокатиться. В результате совершил ДТП. В отношении бесправника возбуждено уголовное дело, сообщили 29 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

О перевернутом автомобиле марки «Тойота», находящемся на улице Фруктовой, полицейским сообщили местные жители. Прибыв на место, правоохранители установили его хозяина и связались с ним. 39-летний копейчанин рассказал, что вечером знакомый сообщил ему о том, что он поссорился со своей семьей, и попросился переночевать в машине. Зная, что водительских прав у злоумышленника нет, он спокойно дал ему ключи. Узнав о том, что знакомый угнал его машину, потерпевший сразу же написал заявление в полицию.

«Полицейскими задержан ранее судимый 26-летний местный житель, который пояснил, что решил прокатиться на автомобиле, но не справился с управлением и допустил его опрокидывание, после чего скрылся с места происшествия»,— рассказали в ведомстве.

В его отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Мужчине избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.