Копейчанин погасил скопившиеся штрафы ГИБДД, чтобы не лишиться авто

В отношении мужчины велось порядка 60 исполнительных производств

Судебные приставы постановили изъять иномарку жителя Копейска за неуплату штрафов ГИБДД и коммунальных платежей. Узнав об этом, мужчина тут же погасил долги. Об этом сообщили в региональном Управлении Федеральной службы судебных приставов.

В отношении копейчанина велось порядка 60 исполнительных производств, большинство из которых касались штрафов ГИБДД, а также долгов по коммунальным платежам. На уведомления приставов мужчина никак не реагировал, поэтому приставы пошли на крайние меры — арест и изъятие принадлежащего должнику автомобиля «Хендай».

Мужчина запаниковал после визита приставов и сотрудников ГИБДД и оформил кредит для погашения задолженностей по исполнительным производствам, но не в полном объеме. Должнику разрешено пользоваться автомобилем, однако пока он находится под арестом.

В отношении мужчины составлено 30 протоколов по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ («Нарушение срока уплаты штрафов»). Суд уже назначил наказания в виде удвоения каждого штрафа. Он обязан погасить задолженность в течение двух месяцев.