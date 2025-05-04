Копейчанин отговорил пожилую женщину переводить крупную сумму мошенникам

Бабушка сохранила 450 тысяч рублей

Житель Копейска Максим Брядихин в одном из торговых центров увидел у банкомата пожилую женщину, разговаривающую по телефону. Он заподозрил неладное и вскоре выяснил, что бабушка общается с мошенниками и собирается перевести им 450 тысяч рублей. При помощи росгвардейцев мужчине удалось остановить пожилую женщину, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Сотрудники Росгвардии вместе с очевидцем смогли убедить копейчанку в том, что с ней общаются мошенники. После они доставили ее в отдел полиции для разбирательств. Деньги были спасены»,— сообщили в ведомстве.

После мужчину и росгвардейцев наградили в полиции за активную гражданскую позицию и проявленную бдительность.