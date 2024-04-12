Копейчанин оформил три кредита на 1,6 млн, спасая деньги

Всю сумму мужчина отправил на «безопасные» счета

В Копейске 37-летний мужчина попался на мошенническую схему со звонками сначала от имени сотового оператора, а затем — с портала госуслуг. Сумма ущерба превысила 1,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По словам потерпевшего, первый звонивший сказал, что он представитель оператора сотовой связи, и сообщил, что в его пользовании есть сим-карта, которой он не пользуется, и, чтобы привязать данную карту к другому абоненту, нужно сообщить поступивший в СМС код. Копейчанин поверил собеседнику, так как недавно приобрел мобильник и ему действительно в подарок дали сим-карту, которой он не пользуется.

Затем последовал звонок от «сотрудницы банка», которая рассказала, что мошенники воспользовались его номером и оформили кредиты, а чтобы их опередить, нужно самому сделать то же самое и перевести деньги на «безопасный счет».

«Действуя по указанию лжеспециалиста, копейчанин оформил три кредита на общую сумму 1 миллион 600 тысяч рублей, которые через личный кабинет и банкоматы перевел на указанные — „безопасные“ — счета», — рассказали в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В полиции напоминают, что такой вид мошенничества встречается все чаще, и призывает проявлять максимальную осторожность при общении с незнакомцами в интернете или по телефону.