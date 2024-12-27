Копейчанин набросился на друга с топором в ходе ссоры

Мужчина успел дважды ударить товарища по голове

Жителю Копейска, который едва не зарубил товарища, вынесли приговор, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Челябинской области.

Следствием и судом установлено, что едва не случившееся убийство стало последствием пьяной ссоры мужчин, которые вместе парились в бане частного дома.

«В ходе конфликта 44-летний осужденный нанес другу не менее двух ударов топором по голове. Не смог довести преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам — вследствие вмешательства в конфликт других лиц, а также своевременного оказания потерпевшему квалифицированной медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Суд признал агрессора виновным в покушении на убийство и назначил ему наказание в виде шести лет в колонии строгого режима, а также взыскал 300 тысяч рублей в пользу потерпевшего в счет возмещения причиненного морального вреда.