Копейчане отговорили пенсионера переводить деньги мошеннику

Написать заявление в полицию мужчина не захотел

В Копейске местные жители заметили у одного из платежных автоматов пожилого мужчину с телефоном и деньгами в руках. Оказалось, пенсионеру позвонили мошенники, которые обманом требовали перевести им деньги. Очевидцам удалось отговорить дедушку переводить средства на неизвестный счет, рассказали в одном из городских сообществ в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в минувшие выходные в одном из местных магазинов. По словам автора поста, у платежного автомата стоял пожилой мужчина с 13 тысячами в руках и хотел перевести деньги мошенникам.

«Этот пожилой мужчина позавчера перевел ему через этот же Киви-автомат, по его словам, 14 тысяч. Но так как ему мешали неравнодушные люди, то автомат деньги взял, а вот чек якобы не выдал, и ему сказали, что нужно снова перевести деньги, диктуя, что делать, около автомата. И только усилиями очевидцев и продавцов он этого не сделал», — рассказала очевидец.

При этом женщина отметила, что даже после того, как она сказала мошеннику по телефону о том, что обман раскрыт, злоумышленник не отключился и продолжил диктовать.

Уговорить пенсионера подать заявление в полицию у очевидцев не получилось.

Полицейские постоянно напоминают о том, что сотрудники банка никогда не просят клиентов перевести средства на безопасные счета, а также никогда не запрашивают данные карт.