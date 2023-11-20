Копейчанам рассказали о засекреченном более 60 лет ДТП, в котором погибли 32 человека

Страшная авария произошла весной 1957 года

Накануне, 19 ноября, в рамках Всемирного дня памяти жертв ДТП в Копейске прошел ряд мероприятий. На одном из них студенты вузов узнали не только статистику аварий на дорогах, но и о страшном ДТП, произошедшем на Копейском шоссе в апреле 1957 года. Как сообщил заведующий молодежно-информационным отделом Центральной городской библиотеки Владимир Колмогоров, долгое время сведения об аварии хранились под грифом «секретно». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Авария под названием «Открытый переезд» произошла в восьмом часу утра 28 апреля 1957 года. На переезде 28-го километра железнодорожного перегона Кирзавод — Чурилово паровоз ФД20-2212 врезался в автобус ЗИС, в котором находилось 50 пассажиров. В результате 32 из них скончались.

Сведения об этой аварии стали известны лишь недавно.

Напомним, по данным областной ГИБДД, за 10 месяцев 2023 года в Челябинской области в ДТП погибли 277 человек, в том числе 14 детей. Наиболее частые причины аварий — несоответствие скорости конкретным условиям, нарушение правил проезда перекрестков, выезд на полосу встречного движения и управление транспортным средством в нетрезвом виде.