Контрактника из Челябинской области отправили в колонию за кражу смартфона

Отбывать срок он будет и за ранее совершенное преступление

Магнитогорский гарнизонный военный суд вынес приговор контрактнику из Челябинской области, который во время отпуска украл смартфон. С учетом ранее не отбытого наказания он проведет в колонии особого режима семь лет, сообщили в пресс-службе суда.

До заключения контракта мужчина отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. В сентябре 2023 года его условно освободили, и осужденный отправился к месту службы. Летом 2024-го во время отпуска, который мужчина проводил в Аше, он украл из квартиры смартфон. Потерпевший оценил ущерб в 6,4 тысячи рублей.

Суд признал контрактника виновным в краже и присоединил к наказанию ранее не отбытый срок за причинение вреда здоровью. В результате мужчина проведет в колонии особого режима семь лет. Приговор в законную силу не вступил.