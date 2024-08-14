Контрактника из Челябинской области осудили за самовольный отдых

Мужчина более трех месяцев уклонялся от службы

Магнитогорский гарнизонный военный суд признал младшего сержанта, проходящего военную службу по контракту, виновным в самовольном оставлении места службы (часть 5 статьи 337 УК РФ). Мужчина проведет в колонии пять с половиной лет, сообщили в пресс-службе суда.

В сентябре 2023 года младший сержант не явился в воинскую часть в обозначенное время. Задержать мужчину удалось 12 декабря в Трехгорном. Свое отсутствие он объяснил тем, что ему нужно было ухаживать за маленькой дочкой. Однако свидетели рассказали, что за ребенком есть кому смотреть.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о самовольном оставлении места службы. За три месяца незаконного отдыха он получил 5,5 года колонии общего режима.