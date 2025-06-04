Контрактник из Златоуста получил 15 лет за двойную самоволку

Сначала парень не прибыл в часть под Кемерово, а затем сбежал из Челябинска

Военнослужащий по контракту получил 15 лет за двукратное дезертирство. Приговор любителю самоволок в среду, 4 июня, огласил Магнитогорский гарнизонный военный суд.

Сообщается, что в летом 2024 года рядовой без уважительных причин в установленный срок не прибыл из медицинского учреждения в воинскую часть по месту дислокации в Кемеровской области. Оказалось, он уехал в Златоуст, где был задержан лишь в конце сентября. При личном досмотре полицейские обнаружили у парня сверток с 3 граммами наркотика.

Парня прикомандировали к одной из воинских частей Челябинской области, впрочем, там он прослужил недолго — спустя всего около недели он самовольно оставил место службы и вновь отправился в Златоуст, где был задержан 20 ноября. А за день до этого он вместе со своим знакомым через незапертую балконную дверь проникли в квартиру местного жителя и напал на спящего. Соучастники избили мужчину, причинив вред здоровью средней тяжести, и похитили у него более 100 тысяч рублей.

Судебным следствием рядовой признан виновным в совершении двух преступлений по части 5 статьи 337 УК РФ (неявка без уважительных причин в установленный срок на службу и самовольное оставление места службы, совершенные в период мобилизации, продолжительностью свыше одного месяца), а также в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере и разбое. По совокупности ему назначено окончательное наказание в виде 15 лет колонии особого режима. Его соучастник по разбою получил 9 лет колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.