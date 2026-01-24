Контрафактных сигарет на 2 млн рублей изъяли у предпринимателя в Челябинске

Бизнесмен поставлял нелегальный товар в торговые павильоны города

В Ленинском районе Челябинска полицейские задержали 42-летнего местного жителя за оборот немаркированных сигарет. Крупную партию нелегального товара на продажу он хранил в транспортном контейнере, который спрятал в промзоне. Там правоохранители нашли свыше 14 пачек сигарет без акцизных марок стоимостью около двух миллионов рублей, рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

«Нелегальный товар мужчина систематически поставлял на продажу в торговые павильоны по всему Челябинску»,— уточнили в ведомстве.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о хранении и сбыте товара без маркировки в особо крупном размере. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Полицейские устанавливают, у кого предприниматель покупал контрафакт.