Контрафактных сигарет на 2 млн рублей изъяли из «Лексуса» жителя Коркино

Мужчина продавал незаконную продукцию через магазины своей супруги

У жителя Коркино изъяли крупную партию немаркированных сигарет, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

Сообщается, что оперативники управления экономической безопасности получили информацию, что на территории округа ведется торговля контрафактным товаром.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий был установлен 50-летний местный житель, который на личном автомобиле „Лексус“ перевозил немаркированную табачную продукцию для хранения и ее дальнейшей реализации через специализированные магазины, зарегистрированные на его супругу», — рассказали в полиции.

Стоимость изъятой партии «паленки» — более 2 миллионов рублей.

Было возбуждено и расследовано уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ о незаконном обороте продукции, подлежащей обязательной маркировке. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.