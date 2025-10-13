Контрабандных сигарет на 160 млн рублей задержали на российско-казахстанской границе

Изъято более 1 миллиона пачек сигарет

Южноуральские силовики пресекли ввоз в Россию крупной партии контрафактной табачной продукции, сообщает пресс-служба УФСБ по Челябинской области.

Факт незаконного перемещения через госграницу немаркированной табачной продукции общей стоимостью более 160 миллионов рублей под видом товаров народного потребления выявлен и пресечен в ходе совместного мероприятия с Челябинской таможней.

Оперативники установили, что разрешающие документы на товар отсутствовали.

По факту контрабанды табачной продукции Челябинской таможней возбуждено уголовное дело. Перевозчику грозит штраф до 1 миллиона рублей. Проводятся следственные действия. Сигареты изъяты.

Напомним, по законодательству РФ табачная продукция включена в перечень стратегически важных товаров, перемещение которых через Государственную границу допускается на основании лицензии Росалкогольтабакконтроля.