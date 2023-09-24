Конфликт возле ночного клуба закончился стрельбой в Челябинской области

В результате ранены два человека

В Миассе Челябинской области полицейские задержали двух мужчин, которые устроили стрельбу около ночного клуба. Выяснилось, что один из мужчин решил вступиться за женщину, конфликтующую со своей знакомой. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские установили, что в одном из ночных заведений отдыхали две женщины. В какой-то момент они повздорили и вышли на улицу, где продолжили выяснять отношения. За одну из них решил вступиться 45-летний мужчина, находившийся неподалеку. Он достал из внедорожника карабин «Сайга» и несколько раз неприцельно выстрелил в землю. В результате пострадали 23-летний и 28-летний парни — посетители кафе: первому пуля рикошетом попала в ногу, второму — в грудь. Увидев это, мужчина вместе со своим товарищем поспешил скрыться.

Полицейские вместе с коллегами из УФСБ установили маршрут передвижения мужчин и вскоре задержали их на одной из баз отдыха. Подозреваемых доставили в отдел полиции. Ими оказались 39-летний житель Миасса, владелец внедорожника, и 45-летний житель Нового Уренгоя, владелец карабина. Оружие, которое находилось у него легально, изъято. Сейчас с мужчинами проводится необходимая работа. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).