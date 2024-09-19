Конфликт в магазине в Кыштыме закончился поножовщиной

Потерпевший скончался в больнице, его убийцу нашли в Озерске

Ссора двух мужчин в одном из магазинов Кыштыма вылилась в драку, которая закончилась поножовщиной. Инцидент произошел на улице Челюскинцев 15 сентября. Неизвестный, нанеся 25‑летнему парню смертельный удар, скрылся с места преступления.

Друзья потерпевшего вызвали скорую помощь, однако потерпевший скончался.

Полицейские опросили свидетелей, получили приметы подозреваемого и узнали направление, в котором тот скрылся.

«По имеющейся информации была установлена его личность и возможное местонахождение. Злоумышленник был задержан в Озерске и доставлен в кыштымский отдел полиции. Им оказался ранее судимый 45‑летний житель „запретки“», — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

Орудие убийства не найдено. Нож, со слов злоумышленника, он выбросил по дороге.

Следственный комитет возбудил в отношении мужчины уголовное дело по статье «Убийство». Он арестован и будет ждать суда в СИЗО. В настоящее время назначен комплекс судебных экспертиз, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательной базы.