Конфликт со стрельбой произошел в Челябинске

Помощь медиков не потребовалась

Ночью 8 июня на северо-западе Челябинска произошел конфликт между несколькими мужчинами. У одного из них в руках было оружие, которое он активно использовал. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и разыскивают участников конфликта, передает ИА «Первое областное».

Инцидент произошел в одном из дворов на улице Ворошилова. Во двор заехал автомобиль, из которого вышла компания мужчин и направилась к другой компании. Один из приезжих несколько раз выстрелил в воздух.

«К работе по выяснению объективной картины произошедшего подключены оперуполномоченные уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции, опрашиваются свидетели и очевидцы, устанавливается маршрут передвижения и личности участников»,— прокомментировали в полицейском главке.

По предварительным данным, за медпомощью после конфликта никто не обращался. Ситуация находится на контроле руководства городской полиции.