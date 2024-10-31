Конфискованный в Ашинском районе кроссовер пьяного водителя передали на СВО

Мужчина лишен права управления авто

Кроссовер Lifan, изъятый у 55-летнего южноуральца за вождение в нетрезвом виде, передали на нужды СВО. Об этом сегодня, 31 октября, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

В прошлом году мужчину привлекли к административной ответственности за управление авто в состоянии опьянения, лишили прав и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Однако наказание подействовало на южноуральца ненадолго. Вскоре он вновь употребил алкоголь и сел за руль.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ. Суд назначил ему 150 часов обязательных работ с лишением права вождения на два года. Автомобиль конфискован в доход государства.