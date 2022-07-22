Компания взрослых с ребенком заблудилась в горах под Кыштымом

Туристам пришлось ночевать в лесу, пока их не нашли спасатели

Под Кыштымом завершены поиски четырех заблудившихся туристов. В районе горы Егоза две женщины, мужчина и 11-летний ребенок свернули с тропы, заблудились и вынуждены были ночевать в лесу. Об этом накануне сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

Потерявшихся людей нашли 21 июля. Почти сутки спасатели двух отрядов, сотрудники полиции, пожарной охраны и волонтеры вели поиски. Выяснилось, что днем ранее компания, состоявшая из мужчины, двух женщин и ребенка, вышла на прогулку по туристической пешей тропе Егоза — Сугомак. Когда они возвращались, то сбились с пути и заблудились. По телефону туристы сумели дозвониться до ЕДДС и обратиться за помощью.

«Пострадавшие также описали встреченные на пути ориентиры, один из которых — сооружение с цифрой 7 — узнал сотрудник местного лесничества. Именно от него и был начат поиск пропавших. Применение внедорожной техники позволило спасателям в сжатые сроки обследовать значительную площадь лесного массива, в 18 километрах от города обнаружить и эвакуировать заблудившихся», — рассказали спасатели.

Никому из туристов медицинская помощь не потребовалась. Заблудившиеся признались, что у них возникли сложности с ночлегом. Ночью в горах и в лесу холодно и сыро, а путешественники взяли с собой слишком мало вещей.