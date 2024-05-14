Коммунальщицу накажут после травмирования челябинца льдом с крыши

Начальница участка УК не проконтролировала уборку кровли и теперь ответит за халатность

В Челябинске направлено в суд уголовное дело по факту травмирования мужчины в результате падения наледи с кровли. Инцидент произошел в минувшем марте во время оттепели. Пострадал 53-летний местный житель, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

«По данным следствия, начальник участка управляющей компании, обслуживающей многоквартирный дом 96 по улице Дзержинского, своевременно не организовала и не проконтролировала уборку снега и наледи с кровли. В результате 16 марта снежная масса и лед рухнули на местного жителя, который находился у первого подъезда дома. Мужчина получил тупую травму лица», — рассказали в ведомстве.

Коммунальной работнице предъявлено обвинение по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следствием собрана достаточная доказательная база, после утверждения обвинительного заключения материалы направлены для рассмотрения в суд. Работнице УК может грозить штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы, лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало о том, чем закончилась прокурорская проверка по факту травмирования человека наледью с крыши в Копейске. Там мужчине переломало кости.