Колония строгого режима № 6 в Копейске прекращает существование

Заключенных переводят в другие профильные учреждения

В Копейске ликвидируют колонию № 6 строгого режима, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Челябинской области.

«Личному составу учреждения были предложены вакантные должности в других учреждениях уголовно-исполнительной системы региона, в том числе расположенных на территории Копейского городского округа. Осужденные, содержащиеся в колонии, переведены в соответствующие учреждения с учетом установленного режима содержания», — сообщили в ведомстве.

Напомним, «шестерка» неоднократно попадала в скандалы. Одним из громких ЧП был бунт заключенных в ноябре 2012 года, когда сидельцы отказались выполнять требования сотрудников администрации и устроили беспорядки. Впоследствии комиссия совета по правам человека, проводившая общественное расследование, выявила в колонии многочисленные нарушения и получила почти 400 заявлений от осужденных, в том числе о поборах и жестоком обращении.