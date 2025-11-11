Колесо оторвалось от Volkswagen и влетело в попутку в Челябинске

Деталь отлетела после того, как водитель иномарки не справился с управлением и протаранил ограждение

На улице Артиллерийской в Челябинске произошло необычное ДТП. Водитель Volkswagen Passat CC не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение и электроопору. После удара у иномарки оторвалось колесо, которое повредило соседний автомобиль Jetour X70. Об этом сообщили в ГАИ города.

В аварии никто не пострадал, но оба транспортных средства получили механические повреждения. От наезда на ограждение у Volkswagen сильно повредило левую сторону кузова.

На место происшествия выехал экипаж дорожно-патрульной службы. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства инцидента.