Кладовщица вагонного депо в Челябинске похитила более 200 фирменных подстаканников РЖД

Работница спрятала их на складе, а потом тайно вывезла на такси к себе домой

В Челябинске будут судить кладовщицу — работницу вагонного депо, которая вывезла с работы 216 подстаканников. Расследование хищения крупной партии имущества РЖД завершили в Южно-Уральском линейном управлении МВД России на транспорте, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что 56-летняя подозреваемая с июня 2024 года до начала 2025-го спрятала на складе партию вверенных ей товаров, дождалась удобного момента и в один из дней вывезла подстаканники на такси к себе домой.





«По месту жительства работницы полицейские обнаружили и изъяли 206 подстаканников с фирменным логотипом железнодорожного предприятия. Установлено, что еще 10 подстаканников женщина успела продать знакомому по цене ниже рыночной. Общий ущерб железнодорожному предприятию составил около 199 тысяч рублей», — рассказали в полиции.

В отношении женщины было возбуждено и расследовано уголовное дело по части 1 статьи 160 УК РФ (присвоение). Обвиняемая признала свою вину и полностью возместила ущерб. Женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящий момент уголовное дело направлено в судебный участок № 5 мирового суда Советского района Челябинска для рассмотрения по существу.