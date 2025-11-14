Кладовщик из Челябинска воровала бытовую технику на работе

Женщину будут судить за присвоение чужих вещей

В Челябинске будут судить 61-летнюю женщину, которая несколько лет выносила бытовую технику со склада железнодорожного предприятия, сообщает пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

В сентябре 2025 года на предприятии прошла внеплановая инвентаризация. Проверка выявила недостачу бытовой техники. Оказалось, что кладовщик в течение четырех лет потихоньку выносила имущество к себе домой. За это время пропали электрочайник, две микроволновые печи, две колонки и кулер для воды. Общий ущерб для железнодорожного предприятия составил 22 тысячи 860 рублей.

Похищенная техника была обнаружена по месту жительства женщины в Челябинске и по месту жительства ее дочери в поселке Зауральском Еманжелинского района. Все вещи изъяты.

Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».

Обвиняемая признала вину и полностью возместила ущерб.