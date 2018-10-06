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/ Пенсионера-нарушителя задавил «китаец» в Уйском районе

Пенсионера-нарушителя задавил «китаец» в Уйском районе

Пешеход нарушил правила движения.
сегодня в 15:09
  |  Происшествия

Смертельное ДТП произошло в Уйском районе вечером 5 октября. 64-летний пенсионер оказался под колесами китайского автомобиля «Грейт Уолл». По предварительной информации, погибший нарушил правила дорожного движения: он шел в темное время суток по трассе по ходу движения. Светоотражающих элементов на одежде мужчины не было.

В Уйском районе около 20:10 на 64 километре автодороги Чебаркуль-село Уйское водитель «Грейт Уолл», мужчина 1987 года рождения, житель Миасса, совершил наезд на пешехода 1955 года рождения, пенсионера. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Обстоятельства и причины, по которым произошло ДТП, сейчас устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

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