Кинолог исправительной колонии в Кыштыме вернул свою овчарку через суд

Собаку инструктор приобрел на свои средства

Бывший кинолог-инструктор исправительной колонии в Кыштыме после увольнения не мог вернуть свою собаку — бельгийскую овчарку Боню. Дело дошло до суда, сообщили в пресс-службе Кыштымского городского суда Челябинской области.

Истец обратился в суд с исковым заявлением к ФКУ ИК-10 ГУФСИН России по Челябинской области. Он просил ответчиков вернуть ему собаку — бельгийскую овчарку, 2018 года рождения, по кличке Боня и взыскать расходы на оплату услуг представителя, госпошлину.

Истец пояснил, что с 2017 года он служил в ФКУ ИК-10 Кыштыма в должности старшего инструктора-кинолога. С 2019 года он нес службу со своей овчаркой, приобретенной им в 2018 году. В феврале 2020 года истец уволился со службы, просил вернуть собаку, но ему отказали.

Во время судебного разбирательства истец отказался от своих требований к ответчикам ФКУ ИК-10 ГУФСИН России по Челябинской области, ГУФСИН России по Челябинской области, так как по договору ссуды собака была передана ФКУ ИК-10 Кыштыма другому старшему инструктору-кинологу в безвозмездное пользование для выполнения оперативно-служебных задач и закреплена за ним. Суд принял отказ от иска и вынес определение о прекращении производства по гражданскому делу в данной части.

Истец и ответчик — старший инструктор-кинолог заключили мировое соглашение, которым предусмотрено, что ответчик вернет истцу собаку и погасит судебные расходы по делу в размере 25 000 рублей. Судом мировое соглашение утверждено, производство по делу прекращено.

Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению.