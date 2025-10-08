Киберпреступник из Челябинска оформил более 100 кредитов на «угнанные» в Сети аккаунты

Всего злоумышленник оформил займов на общую сумму более 600 тысяч рублей

В Челябинске будут судить киберпреступника, который «угнал» почти 40 аккаунтов и оформил более 100 онлайн-кредитов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Установлено, что с декабря 2023 года по март 2024-го 20-летний местный житель через Сеть незаконно добывал информацию о телефонных номерах, привязанных к онлайн-сервисам. Получив персональные данные, обвиняемый оформлял в различных микрофинансовых организациях и банках договоры займа на граждан.

«Следователями МВД установлена причастность челябинца к 103 эпизодам противоправной деятельности. Всего злоумышленник оформил микройзаймов и кредитов более чем на 600 тысяч рублей. Суммы финансовых обязательств варьировались от 5 до 15 тысяч. Потерпевшими по уголовному делу признаны 37 жителей различных регионов РФ, включая Челябинскую область, а также девять кредитных и микрофинансовых организаций», — говорится в сообщении.

В отношении хакера были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ (кража) и части 2 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), соединенные в одно производство.



В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.