Кибермошенники воруют телеграм-аккаунты российских пользователей, пугая их новой волной мобилизации

Специалисты по информационной безопасности называют происходящее самой масштабной фишинговой атакой в истории мессенджера

На конфиденциальные данные российских пользователей «Телеграм» начата крупнейшая за время работы мессенджера охота. Киберворы пугают людей, сообщая ложные новости о якобы грядущей новой волне мобилизации, сообщает специализирующийся на сетевой безопасности телеграм-канал In2security.



По данным канала, речь идет о фишинге — виде сетевого мошенничества с целью получения доступа в логинам и паролям пользователей.

«Сегодня по различным каналам разошлось сообщение о том, что злоумышленники угоняют аккаунты под предлогом ознакомления со „Списком людей, которые будут мобилизованы 1—3 февраля“. И это действительно так. Мы зафиксировали массовую рассылку вредоносных сообщений подобного содержания», — сообщают администраторы In2security.

По информации канала, попытка ознакомиться с фейковым списком людей, которые якобы будут мобилизованы в начале февраля, после серии переадресаций приводит жертву на сайт, где, собственно, и воруются их данные.

Другим инструментом мошенников является бот «Список мобилизации», который якобы позволяет проверить, не находитесь ли вы или ваши родственники в перечне тех, кого могут призвать в армию в 2023 году. На самом деле бот собирает персональные данные, заставляет пользователя оформить подписку на канал спонсора и требует для получения результата пригласить туда еще 10 друзей.

Расчет мошенников строится на панических настроениях части общества, боящейся повторения осенней частичной мобилизации. Между тем пресс-служба Кремля в конце декабря 2022 года официально заявляла, что новые волны призыва находящихся в запасе россиян федеральные власти не планируют.

«Пожалуй, это самая массовая фишинговая атака на российских Telegram-пользователей за все время существования мессенджера. Предыдущие носили куда более локальный характер и были намного проще организованы в техническом отношении»,— резюмируют администраторы In2security.