/ Иномарка провалилась под землю на проспекте Победы в Челябинске

Водитель находился в состоянии опьянения.

Автомобиль марки «КИА Сид» упал в яму в районе дома № 162 на проспекте Победы в Челябинске. ДТП произошло вчера, 22 сентября, в вечернее время. Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска, 38-летний водитель иномарки управлял машиной в состоянии опьянения, получил травмы, но отказался от госпитализации.

В 22.34 напротив дома № 162 по проспекту Победы, водитель автомобиля Киа Сид — мужчина 1980 года рождения, совершил падение в яму. В результате ДТП травмы получил водитель автомобиля. Он управлял транспортным средством с признаками опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования отказался. — сообщили сайту «Первый областной» в отделе пропаганды ГИБДД.

Сейчас в отношении автомобилиста составлен штраф за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Работники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.