/ Корейская иномарка врезалась в электроопору на Троицком тракте

Пострадали три человека. Пострадали три человека.

Автомобиль «Киа Рио» врезался в электроопору в Челябинске. ДТП произошло на Троицком тракте в воскресенье, 4 ноября, в 15:20 по местному времени. В результате инцидента пострадали три человека, находившиеся в машине, один из них госпитализирован.

Водитель, 1956 года рождения, управляя автомобилем «Киа Рио», совершил наезд на препятствие. В результате ДТП пассажир автомобиля «Киа», получила телесные повреждения, госпитализирована, пассажир автомобиля «Киа», получил телесные повреждения, рекомендовано амбулаторное лечение. Водитель получил телесные повреждения, рекомендовано амбулаторное лечение. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГИБДД Челябинской области.

В ГИБДД отмечают, что всего за прошедшие выходные было зарегистрировано 208 происшествий на дороге. В результате этих ДТП травмы получили 29 человек, один скончался.