/ «Водитель плакала». Беременную женщину сбили в центре Челябинска

Под колеса иномарки попали два пешехода.

Женщина за рулем автомобиля «Киа Спортейдж» совершила наезд на пешеходов в Челябинске. ДТП произошло сегодня, 23 июля, примерно в 15:00 на пересечении улиц Худякова и Энтузиастов. Под колеса иномарки попали две женщины, одна из них беременная. По словам очевидцев, она сама заявила о сроке в 31 неделю.

Одна девушка в положении, другая лежала на асфальте, в месте её головы текла кровь. Когда приехала скорая, все вроде были в сознании. Беременная даже что-то говорила врачам. За рулем иномарки была женщина, она плакала. — рассказали сайту «Первый областной» свидетели ДТП.

Пострадавших госпитализировали в больницу. Данные об их состоянии устанавливаются. Что именно привело к аварии на перекрестке, предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

Из собственных источников сайту «Первый областной» стало известно, что женщины переходили дорогу на зеленый сигнал светофора, иномарка совершала поворот также на разрешающий сигнал, водитель не уступил дорогу пешеходам.