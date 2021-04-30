Храмы Челябинской области перед Пасхой проверит ОМОН

Помогать бойцам будут служебные собаки

В преддверии пасхальных богослужений бойцы ОМОНА и кинологи проверят на безопасность храмы Челябинской области. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщили в пресс-службе Росгвардии региона.



Сотрудники ведомства исследуют территории церквей и часовен внутри и снаружи перед Пасхой ежегодно.

«Мы проверяем автомобили, ограждения, любые постройки. В прошлом году на территории одного из храмов прямо в пасхальной инсталляции бойцами была обнаружена бесхозная мужская сумка-барсетка, на которую никто из прихожан не обратил внимание», — рассказала сотрудник кинологической службы Росгвардии.

Проверять челябинские храмы на наличие взрывчатых веществ будет бельгийская овчарка Кайзер. На опасные находки пес приучен реагировать замиранием. Обследование храмов кинологами повышает безопасность пасхальных служб.

Напомним, праздничные богослужения пройдут в храмах Челябинской области в ночь с 1 на 2 мая. Они пройдут с соблюдением масочного режима и других мер предосторожности.

Для горожан организуют небольшую площадку для пасхальных игр. На ярмарке прикладного творчества можно будет приобрести поделки из дерева и керамики. В Магнитогорске в пасхальную ночь будет введено движение трамваев от основных храмов города.

Трансляцию пасхальной службы в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска можно посмотреть по ссылке.