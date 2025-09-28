Хозяйку терьера осудили за нападение собаки на 3‑летнего ребенка под Челябинском

Какое наказание женщине назначили в суде

В Сосновском районе 36-летней местной жительнице вынесли приговор по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (статья 118 УК РФ). Собака осужденной напала на трехлетнего мальчика и нанесла ему серьезные травмы, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел летом 2024 года в микрорайоне Белые Росы в Кременкуле. Собака породы американский стаффордширский терьер выбежала с частной территории и напала на играющего неподалеку ребенка. В результате мальчику ампутировали часть ушной раковины, также на голове ребенка остались рубцы.

«В ходе расследования женщина приняла меры к возмещению ущерба»,— уточнили в ведомстве.

Суд с учетом позиции гособвинителя назначил ей наказание в виде года исправительных работ и удержания 10% зарплаты в доход государства.