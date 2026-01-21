Хозяйку базы отдыха на Калдах будут судить после гибели 4‑летнего ребенка

73-летняя предпринимательница ответит за отсутствие спасателей на пляже

В Челябинской области завершили расследование уголовного дела о гибели 4‑летнего ребенка на озере Калды в Кунашакском округе. Обвиняемой по делу проходит 73‑летняя владелица базы отдыха, сообщает пресс-служба следкома.

По данным следствия, летом 2025 года женщина вела бизнес — сдавала жилье на базе отдыха у водоема. На территории имелся оборудованный пляж для купания. В тот день предпринимательница не организовала дежурство матросов-спасателей. Халатность привела к гибели малолетнего ребенка 1 августа. Мальчик подошел к озеру и зашел в воду.

Следователи собрали все доказательства. После утверждения обвинения дело передали в Сосновский райсуд для рассмотрения по существу.