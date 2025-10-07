Хозяйка кусачей собаки в Магнитогорске заплатит 40 тысяч пострадавшему ребенку

Пес цапнул за ногу школьника, проезжавшего мимо на велосипеде

В Магнитогорске хозяйка собаки, укусившей ребенка, выплатит моральную компенсацию, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе проверки установлено, что ЧП произошло в мае 2025 года. Местная жительница выгуливала свою собаку без намордника на территории общего пользования. Когда мимо на велосипеде проезжал 11-летний мальчик, животное бросилось на ребенка и вцепилось ему в коленку.

Прокурор в интересах несовершеннолетнего обратился в суд с иском к хозяйке собаки о взыскании компенсации морального вреда. Ленинский райсуд Магнитогорска требования поддержал, постановив выплатить ребенку 40 тысяч рублей.