Хозяина квадрокоптера оштрафовали за полет над СИЗО в Челябинске

Летательный аппарат поднимали в воздух без разрешения

В Челябинске оштрафовали хозяина квадрокоптера, который летал над территорией СИЗО № 3. Об этом сегодня, 1 июня, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Беспилотное воздушное судно не было поставлено на учет в Федеральном агентстве воздушного транспорта. 21 мая владелец квадрокоптера нарушил Воздушный кодекс РФ и запустил аппарат над следственным изолятором № 3 колонии ГУФСИН России по Челябинской области.

Полет выполнялся без разрешений органа обслуживания воздушного движения и администрации Челябинска.

В отношении владельца квадрокоптера возбуждены дела об административных правонарушениях — нарушение правил использования воздушного пространства и безопасности эксплуатации воздушных судов.

Челябинец оштрафован на 32 тысячи рублей.