Хозяин спа-салона в центре Челябинска осужден за организацию занятия проституцией

Приговор вынес Центральный районный суд

Двое жителей Челябинска осуждены за организацию занятия проституцией под видом массажного салона на Кировке. Об этом сообщили сегодня, 24 мая, в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что для организации занятия проституцией мужчина арендовал необходимое помещение и вел финансовую деятельность, а женщина являлась администратором салона. Обвиняемые содержали притон с мая 2016 по июнь 2019 года. Они использовали девушек, оказывающих услуги сексуального характера.

Центральный районный суд вынес приговор по ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притонов для занятия проституцией).

Судом организатору салона назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, администратору — 1 год 2 месяца лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Напомним, уголовное дело передано в суд в ноябре 2019 года.