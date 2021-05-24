Двое жителей Челябинска осуждены за организацию занятия проституцией под видом массажного салона на Кировке. Об этом сообщили сегодня, 24 мая, в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Установлено, что для организации занятия проституцией мужчина арендовал необходимое помещение и вел финансовую деятельность, а женщина являлась администратором салона. Обвиняемые содержали притон с мая 2016 по июнь 2019 года. Они использовали девушек, оказывающих услуги сексуального характера.
Центральный районный суд вынес приговор по ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притонов для занятия проституцией).
Судом организатору салона назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, администратору — 1 год 2 месяца лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.
Напомним, уголовное дело передано в суд в ноябре 2019 года.