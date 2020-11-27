Хотели покататься. В Челябинской области полицейские задержали подозреваемых в угоне машин

Одним из них оказался пьяный подросток.

Полицейские Челябинской области раскрыли несколько угонов и попытку завладеть автомобилем. Инциденты произошли в Магнитогорске, Верхнем Уфалее и Варне. Один из угонщиков был несовершеннолетним в состоянии опьянения.



Так, в городе металлургов внимание стражей правопорядка привлёк 20-летний мужчина, сидевший в автомобиле. Выяснилось, что он не является хозяином машины и проник внутрь, чтобы прокатиться на ней. В Верхнем Уфалее ночью мужчина на ВАЗ-2106 ехал с нарушением правил. На требования полицейских он не отреагировал, и началась погоня.

«Наряд ДПС начал преследование транспортного средства, в ходе которого водитель грубо нарушал ПДД, создавая угрозу жизни и здоровью граждан. В дальнейшем инспекторами автомобиль был остановлен, правонарушитель задержан. Им оказался 15-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения, ранее привлекавшийся к административной и уголовной ответственности»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Третий случай произошёл в Варненском районе. С заявлением об угоне обратился житель посёлка Арчаглы-Аят, 1969 года рождения. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подростка из посёлка Маслоковцы, 2006 года рождения.

«Подросток пояснил, что во дворе дома увидел припаркованный автомобиль, который оказался открытым, и решил покататься»,— добавили представители МВД.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, части 1 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Она подразумевает лишение свободы на срок до пяти лет. Добавим, в отделении дознания ОМВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Жителю Магнитогорска избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Машины были возвращены владельцам.