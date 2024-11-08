«Хотел выбить телефон»: задержан участник конфликта на экотропе в Челябинске

В полицию доставили мужчину, который вступил в стычку с пенсионеркой, выгуливающей собак

Женщина пожаловалась на происшествие, случившееся утром 7 ноября. Она шла с собаками в районе северо-запада Челябинска. На экотропе по улице Бейвеля встретилась с мужчиной, совершающим пробежку. По словам женщины, он толкнул ее в снег с тропы. Возникла словесная перепалка и дальнейший конфликт.

В отделении полиции мужчина рассказал свою версию произошедшего. Он подтвердил, что утром 7 ноября совершал пробежку по лесопарковой зоне. Говорит, что чуть не столкнулся с женщиной, выгуливающей собак. В определенный момент пенсионерка начала снимать его камеру.

«Хотел выбить телефон у нее, но она руку за спину убрала. Ну и все, я побежал дальше. Я и сделал замечание, почему вы гуляете с собаками, когда стоит знак „Выгул собак запрещен“», — сказал мужчина.

Полицейские доставили мужчину в районный отдел полиции и продолжают проверку.