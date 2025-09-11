«Хендай Солярис» снес ограждение и припаркованные у дороги электросамокаты в Челябинске

Пострадал 20-летний пассажир

Госавтоинспекция города Челябинска устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло накануне на улице 40-летия Победы в Челябинске, сообщает пресс-служба городской ГАИ.

Уже в восьмом часу вечера на дороге столкнулись автомобиль «Джили Кулрей» под управлением мужчины 1988 года рождения и автомобилем «Хендай Солярис» под управлением мужчины 2001 года рождения. После этого «Хендай Солярис» вылетел на тротуар — снес металлическое ограждение и припаркованные у дороги электросамокаты.

В аварии пострадал 20-летний пассажир «Хендай Солярис».