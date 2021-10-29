Кемеровский суд вынес приговоры по делу о пожаре в ТРК «Зимняя вишня»

Трагедия унесла жизни 60 человек, 37 из них — дети

Кемеровский суд вынес приговоры фигурантам дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Информация об этом размещена на сайте суда.

Самые большие сроки получили экс-гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК, ему принадлежал ТРЦ и оно выступало управляющей компанией) Юлия Богданова — 14 лет колонии общего режима, гендиректор и владелец ООО «Зимняя вишня Кемерово» Надежда Судденок — 13 лет и 6 месяцев лишения свободы, а также технический директор ККК Георгий Соболев — 11 лет лишения свободы. Гособвинение запрашивало для них 14 лет и 6 месяцев, 14 лет и 13 лет соответственно.

Все осужденные привлекались по части 3 статьи 219 УК РФ, части 3 статьи 238 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Охранника ТРК Сергея Антюшина приговорили к 8 годам колонии по части 3 статьи 238 УК РФ. Директора ООО «Системный интегратор» (обслуживало систему пожарной безопасности в здании ТРЦ) Игоря Полозиненко и сотрудника этой компании Александра Никитина суд приговорил к 6 годам и к 5 годам 6 месяцам лишения свободы.

Начальника караула кемеровской пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина приговорили к 5 годам колонии по части 3 статьи 293 УК РФ («Халатность»). По этой же статье на 6 лет осужден начальник службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрей Бурсин.

Напомним, трагедия в «Зимней вишне» случилась 25 марта 2018 года. Огонь вспыхнул в помещении кинотеатра, где шел показ мультфильма — в зале было много детей. Из горящего помещения люди так и не смогли выбраться, а пламя распространилось по всему комплексу. Трагедия унесла жизни 60 человек, 37 из них — дети.

Помещения признаны аварийными и не могли быть использованы впоследствии.



Сайту «Первый областной» на следующий день после трагедии удалось связаться с жительницей Кемерово, которая находилась в торговом комплексе «Зимняя вишня» в момент происшествия. С супругом и сыном они отправились в кинотеатр в выходной день. На середине сеанса в зал вбежала женщина с криками «Пожар, пожар!». Система пожаротушения, по ее словам, к этому времени еще не сработала.

