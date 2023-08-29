Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал крушение вертолета Ми-8 в Сосновском районе.
«В районе Красного Поля Сосновского района Челябинской области потерпел крушение вертолет Ми-8. Вертолет принадлежал авиаотряду ФСБ. Жители, жилые постройки не пострадали. На месте работают специальные службы, оказываем им необходимое содействие. По предварительной информации, в результате крушения вертолета погибли три человека. Выражаю соболезнования родным и близким», — заявил Алексей Текслер.
Видео с места происшествия распространили очевидцы. Обстоятельства случившегося уточняются.