Катастрофу с вертолетом прокомментировал губернатор Челябинской области

Алексей Текслер выразил соболезнования семьям погибших

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал крушение вертолета Ми-8 в Сосновском районе.

«В районе Красного Поля Сосновского района Челябинской области потерпел крушение вертолет Ми-8. Вертолет принадлежал авиаотряду ФСБ. Жители, жилые постройки не пострадали. На месте работают специальные службы, оказываем им необходимое содействие. По предварительной информации, в результате крушения вертолета погибли три человека. Выражаю соболезнования родным и близким», — заявил Алексей Текслер.

Видео с места происшествия распространили очевидцы. Обстоятельства случившегося уточняются.

