Кассационный суд признал незаконным отказ в удовлетворении иска экс‑главы Миасса

Станислав Третьяков просит СК опровергнуть сведения, порочащие честь и достоинство

Сегодня, 9 июня, 7 Кассационный суд отменил решение Калининского районного суда Челябинска и апелляционной инстанции об отказе в удовлетворении иска бывшего главы Миасса Станислава Третьякова. Об этом Первому областному информагентству сообщил адвокат Сергей Колосовский.

Речь идет об иске против Следственного управления СКР по Челябинской области. По данным адвоката бывшего сити-менеджера, пресс-секретарь СК Александр Скорик оговорил его подзащитного, заявив, что Третьяков пытался сбежать из здания ведомства во время допроса

Тогда Сергей Колосовский подготовил иск с требованием к СК и, в частности, к Скорику, публично опровергнуть эту информацию.

Решением Калининского районного суда от 9 сентября 2020 года в удовлетворении требований о защите чести и достоинства было отказано в полном объеме. Позицию первой инстанции поддержал в апелляции Челябинский областной суд.

«Сегодня 7 Кассационный суд признал эти решения незаконными и вернул дело на новое рассмотрение», — рассказал Сергей Колосовский.

Напомним, в октябре прошлого года Следственный комитет России по Челябинской области завершил уголовное дело в отношении бывшего главы Миасса Станислава Третьякова. Его обвиняют в преступлениях, совершенных восемь лет назад. Расследование дела проводилось по пунктам «в» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») и пунктам «б, в» части 5 статьи 290 («Получение взятки») Уголовного кодекса России. По версии СК, Станислав Третьяков в 2012 году получил две взятки за аренду нежилых помещений и передачу их в собственность. Общая сумма подкупа составила почти полмиллиона рублей.