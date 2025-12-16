Каслинская городская прокуратура добилась компенсации морального вреда для девочки, которую покусала бродячая собака. Проверку инициировали после обращения родителей, сообщает пресс-служба регионального ведомства. 

Деньги взыскали с администрации Каслей. Мэрия выплатит девочке 45 тысяч рублей.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало о своре бродячих собак, терроризирующих центр Челябинска.