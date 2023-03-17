Карталинскому депутату вынесли приговор за убийство бывшей жены на рабочем месте

Николаю Швецу назначили срок в колонии строгого режима

Карталинский городской суд вынес приговор жителю Полтавского сельского поселения, зампредседателя местного сельсовета Николаю Швецу. Мужчина признан виновным в убийстве бывшей супруги и покушении на убийство ее коллеги (часть 1 статьи 105, часть 3 статьи 30, пункты «а» и «к» части 2 статьи 105 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Суд назначил виновному наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год», — сообщили в суде.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Напомним, убийство на железнодорожной станции Карталы произошло вечером 21 февраля. Швец, вооруженный охотничьим ружьем, приехал к месту работы бывшей супруги Екатерины, застрелил ее, тяжело ранил выбежавшего на шум железнодорожника и обстрелял третьего сотрудника РЖД. Затем обвиняемый уехал на своем автомобиле и пытался покончить с собой. В тот же вечер он был задержан сотрудниками карталинского угрозыска и транспортной полиции.