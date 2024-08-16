Карталинец, забивший брата табуретом, добивался оправдания

Челябинский облсуд вынес решение по апелляционной жалобе братоубийцы

Карталинец не сумел обжаловать срок за убийство. Челябинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу братоубийцы, который утверждал, что невиновен, сообщает прокуратура.

Установлено, что в марте 2024 года мужчина, находясь у себя дома, на почве внезапно возникших неприязненных отношений, вызванных хищением у него денег его 62-летним братом, до смерти забил пожилого мужчину табуретом по голове и грудной клетке.

Карталинский городской суд приговорил его к 9 годам колонии строгого режима, однако осужденный и его защитник с решением не согласились, просили его отменить и оправдать мужчину в связи с невиновностью.

Челябинским областным судом с учетом позиции прокурора апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.