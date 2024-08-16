Карталинец не сумел обжаловать срок за убийство. Челябинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу братоубийцы, который утверждал, что невиновен, сообщает прокуратура.
Установлено, что в марте 2024 года мужчина, находясь у себя дома, на почве внезапно возникших неприязненных отношений, вызванных хищением у него денег его 62-летним братом, до смерти забил пожилого мужчину табуретом по голове и грудной клетке.
Карталинский городской суд приговорил его к 9 годам колонии строгого режима, однако осужденный и его защитник с решением не согласились, просили его отменить и оправдать мужчину в связи с невиновностью.
Челябинским областным судом с учетом позиции прокурора апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.