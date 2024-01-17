Каршеринговая компания требует у челябинца компенсацию за неустановленное ДТП

Мужчина, арендовавший автомобиль, утверждает, что никакой аварии не было

Житель Челябинска Дмитрий П. в течение полугода пользовался услугами аренды авто в компании ООО «Урамобиль», и до 1 января 2024 года его все устраивало. Ранним утром нового года мужчина возвращался с работы, взял машину на улице Косарева, доехал до Воровского, успешно припарковался, а 6 января получил на электронную почту «письмо счастья» с требованием возместить ущерб компании в размере 47 тысяч рублей. Об этом Дмитрий рассказал Первому областному информагентству.

«В письме представители компании ссылаются на неисполнение мной пункта договора о предоставлении четырех фотографий. Действительно, после поездки я предоставил только одно фото. На улице было темно и снежно, никаких повреждений заднего бампера я не заметил. Кроме того, перед поездкой я сделал снимок салона авто — в машине было много мусора. Вернул машину в том же состоянии, в котором взял», — рассказал челябинец.

Однако в своем уведомлении компания «Урамобиль» указывает, что Дмитрий совершил ДТП, обстоятельства которого не установлены.

«После завершения вами аренды зафиксированы повреждения заднего бампера автомобиля Lifan. Обстоятельства данного ДТП нам неизвестны, оформления не последовало. ДТП — это любая авария с участием автомобиля. При этом совершенно необязательно, чтобы столкновение было между машинами. Наезд на пешехода, столб или дерево тоже является ДТП. Просим предоставить фотофиксацию автомобиля после поездки (четыре фотографии), в противном случае требуем возместить ущерб в размере 47 тысяч 30 рублей в течение двух дней с даты получения уведомления», — говорится в письме.

Челябинец тут же отправил ответное письмо и сообщил, что на протяжении всей поездки никаких аварий с его участием не было.

«По каким признакам представители компании определили, что ДТП совершено мной, непонятно. Нет информации от свидетелей или других участников этой „аварии“, протокола с места ДТП, описи поврежденного имущества. Также не предоставлены документы, позволяющие понять, из чего сложилась сумма ущерба», — продолжил свой рассказ Дмитрий.

Кстати, после вступления в переписку с представительницей «Урамобиль» Анной Дмитрия заблокировали в приложении аренды. Контактного телефона указано не было, поэтому челябинец продолжил упражняться в эпистолярном жанре.

«Доказательства могут быть предъявлены в случае обвинения вас в чем-либо. В нашем случае вас никто не обвиняет, арендодатель требует выполнить принятые вами договорные обязательства. До начала аренды недостатки вами не зафиксированы, а следовательно, их не имелось. По завершении аренды обязательства вами не исполнены. О повреждениях арендодателя уведомляет следующий за вами пользователь», — ответили Дмитрию в следующем письме.

При этом «Урамобиль» предоставил челябинцу фото авто от следующего клиента. На машине действительно видны повреждения. Однако фотографию арендовавшего Lifan до Дмитрия компания предоставлять отказалась, ссылаясь на то, что договором этого не предусмотрено.

«Если суд затребует, мы все предоставим именно суду», — так закончили переписку с пользователем представители каршеринговой компании.

С подобной проблемой столкнулась еще одна жительница Челябинска, Наталья С. Женщина написала отзыв о компании в интернете.

«Пришло письмо на почту о том, что после меня пользователь зафиксировал вмятину на бампере. Потребовали выплатить 14 тысяч рублей. Документы не предоставили. Доказать, в каком виде машина было до меня, не могут, потому что предыдущий клиент не предоставил фото. Консультируюсь с юристом, буду судиться», — написала челябинка.

Директор юридической компании «Форлекс» Николай Попов отметил, что в претензии от фирмы нарушения нет. Факт повреждения имущества есть — пострадавшая сторона имеет право потребовать возмещения ущерба.

«Если человек знает, что он совершил ДТП, ему придется выплатить ущерб после получения такой претензии. Его право сделать это через суд, однако, как правило, компенсация выплачивается добровольно, в досудебном порядке. Если же пользователь уверен, что непричастен к порче имущества, то, согласно части 2 статьи 1064 ГК РФ, он должен доказать, что вред причинен не по его вине. Рекомендую всем пользователям услуг каршеринга внимательно знакомиться с договором, осматривать авто перед поездкой и, конечно, выполнять условия компании, предоставляя количество предусмотренных договором фотоснимков», — прокомментировал юрист.

В распоряжении редакции есть уведомление от компании «Урамобиль», а также фото, предоставленные Дмитрием и следующим за ним арендатором.