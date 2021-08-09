Капитан тургоякского катамарана попал под уголовную статью

По версии следствия, из-за него пострадали три человека

Сотрудники Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело в отношении владельца катамарана, допустившего в минувшую пятницу серьезные травмы у своих пассажиров. По версии следствия, капитан вообще не имел права возить людей по озеру Тургояк.



Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе СУ СКР на транспорте, в отношении владельца маломерного судна возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ — по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Напомним, около 16:30 6 августа 51-летний моряк устроил заплыв на своем катамаране, даже не зарегистрированном в местном отделе ГИМС. Мужчина повез с собой покататься по Тургояку семь человек. В ходе плавания вышел из строя (и загорелся) аккумулятор по правому борту судна. В результате серьезные ожоги получили взрослая женщина, 18-летняя девушка и 10-летний ребенок.