Камыш загорелся на площади один гектар вблизи деревни в Челябинской области

Пожарные не допустили его распространения на населенный пункт

В четырех километрах от деревни Иксаново в Кунашакском районе загорелся камыш. Огонь быстро распространился на площади 1 гектар. Пожарные, вовремя прибывшие на место, не дали огню подойти к населенному пункту, сообщили в пресс-службе восьмого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Челябинской области.

ЧП произошло ночью, когда многие уже спали. Спасателей вызвали бодрствующие местные жители. На место отправились сотрудники пожарной части № 222. Спустя некоторое время они ликвидировали возгорание, в результате сгорел только камыш.

«На месте работала одна единица техники и двое пожарных. По предварительной версии, причиной стало неосторожное обращение с огнем»,— рассказали в ведомстве.

На минувшей неделе ландшафтный пожар вспыхнул в Нагайбакском районе неподалеку от поселка Париж. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на площади 8 гектаров. Благодаря оперативности пожарных пламя не подступило к населенным пунктам. На месте работали 25 работников лесного хозяйства и МЧС, также было задействовано 8 единиц техники.