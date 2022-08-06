Камыш загорелся на площади два гектара вблизи деревни в Челябинской области

Пожар тушили почти два часа

В Кунашакском районе неподалеку от деревни Сураково вспыхнул камыш. Пожар тушили на протяжении двух часов. Спасателям и местным жителям удалось не допустить распространение огня на жилые дома, сообщили в пресс-службе восьмого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сообщение о возгорании поступило пожарным от главы Муслюмовского сельского поселения. Прибывшие на место сотрудники пожарной части № 220 обнаружили горение камыша на площади два гектара. В двух километрах от пожара находилась деревня.

«На месте работали 2 единицы техники, 2 пожарных и 1 житель поселения. Чуть меньше чем за два часа возгорание удалось потушить и ликвидировать последствия пожара. Огнем уничтожено 3 гектара камыша. Благодаря общим усилиям удалось сдержать распространение огня»,— рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Пострадавших нет.